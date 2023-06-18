Потужні вибухи у селищі на Херсонщині: вибухнув склад боєприпасів Росії

У неділю, 18 червня, у невеликому селищі Риково (Партизани), що на Херсонщині, сталися потужні вибухи, які тривали вже кілька годин.. Вибухнув великий склад із боєприпасами окупантів.
Цю інформацію озвучив радник голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
Цю інформацію озвучив радник голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
Невелике селище знаходиться за 25 кілометрів від міста Генічеськ і за 80 кілометрів від Мелітополя.
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