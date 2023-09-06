Потужні вибухи вразили жителів Брянська та окупованої Феодосії

Увечері 30 серпня у російському Брянську та в тимчасово окупованій Феодосії, у Криму, пролунали потужні вибухи.
Жителі Брянська повідомили про два вибухи у районі Телецентру близько 21.30. Після цього спалахнула пожежа.
У міноборони росії заявили про збиття двох БпЛА над Брянським районом.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз також заявив про збиття двох безпілотників і запевнив мешканців, що жертв, потерпілих та руйнувань немає.
Тим часом місцеві пабліки публікують відео із "прильотами".
Жителі Брянська повідомили про два вибухи у районі Телецентру близько 21.30. Після цього спалахнула пожежа.
У міноборони росії заявили про збиття двох БпЛА над Брянським районом.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз також заявив про збиття двох безпілотників і запевнив мешканців, що жертв, потерпілих та руйнувань немає.
Тим часом місцеві пабліки публікують відео із "прильотами".
Також увечері 30 серпня у Феодосії, у Криму, пролунав вибух. За словами місцевих жителів, вибух стався у будівлі в районі Керченського шосе.
За одними даними, вибух стався внаслідок влучення безпілотника або його уламків. За іншими даними, у небі над Феодосією пролетіли три ракети, після чого стався вибух.
Окупаційна влада Криму - Сергій Аксьонов - заявила, що у східній частині Криму російська ППО нібито збила крилату ракету. Російська пропагандистська державна агенція ТАРС також повідомляє про ракету.
За словами Аксьонова, уламки ракети пошкодили лінію електропередач.
За одними даними, вибух стався внаслідок влучення безпілотника або його уламків. За іншими даними, у небі над Феодосією пролетіли три ракети, після чого стався вибух.
Окупаційна влада Криму - Сергій Аксьонов - заявила, що у східній частині Криму російська ППО нібито збила крилату ракету. Російська пропагандистська державна агенція ТАРС також повідомляє про ракету.
За словами Аксьонова, уламки ракети пошкодили лінію електропередач.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі