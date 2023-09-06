Потужні вибухи вразили жителів Брянська та окупованої Феодосії

08:17 31 серпня Київ, Україна

Увечері 30 серпня у російському Брянську та в тимчасово окупованій Феодосії, у Криму, пролунали потужні вибухи.



Жителі Брянська повідомили про два вибухи у районі Телецентру близько 21.30. Після цього спалахнула пожежа.



У міноборони росії заявили про збиття двох БпЛА над Брянським районом.



Губернатор Брянської області Олександр Богомаз також заявив про збиття двох безпілотників і запевнив мешканців, що жертв, потерпілих та руйнувань немає.



Тим часом місцеві пабліки публікують відео із "прильотами".

Також увечері 30 серпня у Феодосії, у Криму, пролунав вибух. За словами місцевих жителів, вибух стався у будівлі в районі Керченського шосе.



За одними даними, вибух стався внаслідок влучення безпілотника або його уламків. За іншими даними, у небі над Феодосією пролетіли три ракети, після чого стався вибух.



Окупаційна влада Криму - Сергій Аксьонов - заявила, що у східній частині Криму російська ППО нібито збила крилату ракету. Російська пропагандистська державна агенція ТАРС також повідомляє про ракету.



За словами Аксьонова, уламки ракети пошкодили лінію електропередач.