Потужний землетрус біля берегів Філіппін: оголошено загрозу цунамі

07:00 12 серпня Київ, Україна

Зміни клімату на планеті супроводжуються як метеокатаклізмами у вигляді спеки, злив, вітрів, так і посиленням сейсмічних явищ. За повідомленням Геологічної служби США, увечері 11 серпня було зафіксовано потужний землетрус магнітудою 7,1 біля берегів філіппінського острова Мінданао.

Зазначено, що епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 145 кілометрів від міста Давао - головного порту острова. Осередок залягав на глибині 65,6 кілометра.

Дані про потерпілих або руйнування поки не надходили. Але Національний центр попередження про цунамі США оголосив загрозу цунамі. Виникнення небезпечних хвиль можливо в радіусі 300 кілометрів від епіцентру землетрусу.

Нагадаємо, на цьому тижні біля берегів Аляски стався землетрус магнітудою 8,2. Він став найсильнішим в Північній Америці з 1964 року. Тоді була оголошена загроза цунамі.