Потужна атака безпілотників та ракет на Київ: понад 20 цілей знищено

08:06 30 серпня Київ, Україна

Вночі та зранку 30 серпня Київ зазнав масованої атаки російських безпілотників і ракет. Внаслідок дій протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей.



Як повідомив голова Київської міської державної адміністрації Сергій Попко, на столицю було направлено кілька груп ударних безпілотників типу "Shahed".

Вони прямували до Києва з різних напрямків.



За безпілотниками на Київ полетіли ракети, запущені з бортів стратегічної авіації Ту-95МС.