Шахраї: Вам призначена компенсація!!!

Почастішали випадки наживи, розраховані на наївність і безвихідь громадян, що зіткнулися з пандемією. Шахраї під виглядом соцслужб пропонують вигадані онлайн-компенсації.
Відповідне попередження пресслужба опублікувала на сторінці Нацбанку в Фейсбуці.
"Злочинці користуються непростим становищем, в яке потрапили громадяни в зв'язку з пандемією COVID-19, обіцяючи гроші нібито від держави на:
✔️ оплату комунальних послуг;
✔️медичні послуги або виплату в зв'язку із зараженням коронавірусом.
Цей перелік не є вичерпним. Шахраї можуть запропонувати компенсувати що завгодно - оплату товарів іноземного виробництва, невикористані медичні послуги тощо", - сказано в повідомленні.
У Нацбанку пояснили, що жертва отримує повідомлення від шахраїв про те, що нібито отримала компенсацію, для отримання якої потрібно заплатити 100-200 грн "комісії".
"Іноді шахраї на цьому не зупиняються. Після сплати комісії вони просять сплатити кошти за формування рахунку, верифікацію і інші фальшиві послуги. І так доти, поки людина не витратить усі гроші зі свого рахунку або зрозуміє, що це пастка!"- підкреслили в НБУ.
Щоб не стати жертвою шахраїв, будь-яку інформацію про виплати від держави потрібно перевіряти в профільній держустанові за місцем проживання, додали в Нацбанку.
А про спроби шахраїв вас обдурити - заявляти в кіберполіцію.
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