Шахраї у Литві збирають дані українських біженців

16:27 20 січня Київ, Україна

Зловмисники видають себе за Департамент міграції та стверджують, що вони шукають людей у зв'язку із проходженням військової служби. Про це йдеться у попередженні литовського Департаменту міграції.



Українців просять заповнити анкетні дані та надіслати їх на фейкову електронну пошту.



Там також зазначили, що онлайн-шахраї використовують електронну адресу, якої офіційно не існує.

"В електронному листі, розісланому різним адресатам, йдеться, що за співпраці урядів Литви та України Департамент міграції проводить пошук українських військових біженців у Литві, і цей захід нібито пов'язаний із проходженням військової служби", - повідомляють у відомстві.



У листі також міститься фіктивна анкета, яку просять заповнити, вказавши особисті дані громадян України та відправивши до консульського відділу посольства України у Литві.

"Зверніть увагу, що розповсюджувана інформація є фейковою. Департамент міграції не формує анкети та не шукає українських військових біженців у зв'язку з проходженням військової служби. Проігноруйте цей лист, це дезінформація. Він не був відправлений ні Міграційною службою, ні посольством України", - наголосили у Міграційній службі.



Біженцям з України рекомендують перевіряти та критично оцінювати інформацію такого змісту та повідомляти про це телефоном загальної допомоги 112.