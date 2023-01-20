Шахраї у Литві збирають дані українських біженців

Зловмисники видають себе за Департамент міграції та стверджують, що вони шукають людей у зв'язку із проходженням військової служби. Про це йдеться у попередженні литовського Департаменту міграції.
Українців просять заповнити анкетні дані та надіслати їх на фейкову електронну пошту.
Там також зазначили, що онлайн-шахраї використовують електронну адресу, якої офіційно не існує.
Українців просять заповнити анкетні дані та надіслати їх на фейкову електронну пошту.
Там також зазначили, що онлайн-шахраї використовують електронну адресу, якої офіційно не існує.
У листі також міститься фіктивна анкета, яку просять заповнити, вказавши особисті дані громадян України та відправивши до консульського відділу посольства України у Литві.
Біженцям з України рекомендують перевіряти та критично оцінювати інформацію такого змісту та повідомляти про це телефоном загальної допомоги 112.
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