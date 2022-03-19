Шахраї від імені Нацбанку просять гроші для ЗСУ: стали відомі поштові адреси

19:14 18 березня Київ, Україна





За даними Нацбанку листи розсилаються щонайменше на дві фейкові адреси: Національний банк України зафіксував розсилку електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені НБУ українців просять переказати кошти на допомогу ЗСУ у криптовалюті.За даними Нацбанку листи розсилаються щонайменше на дві фейкові адреси:

Національний банк України не розсилає електронні листи громадянам і не збирає кошти на допомогу у криптогаманці.

"Якщо до вас потрапив такий лист — просто видаліть його Будьте обережні: допомагайте Збройним Силам України лише через перевірені організації та використовуйте лише перевірені рахунки!", - йдеться у повідомленні.

Facebook , Twitter , Telegram, Instagram, YouTube . Вся інформація про фінансову допомогу на підтримку Збройних Сил України та гуманітарні цілі публікується ВИКЛЮЧНО на офіційних каналах Національного банку — на сторінках офіційного сайту та соціальних мереж НБУ: Сайт НБУ,

Кошти акумулюються на мультивалютних рахунках, які Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України та для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від російської агресії.



Ці мультивалютні рахунки можуть використовуватись для зарахування благодійної допомоги як з України, так і з-за кордону.