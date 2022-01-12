Шахраї організували фейковий розіграш від імені «Епіцентру» та EVA

18:32 12 січень Київ, Україна

По всій Україні через розсилки розповсюджують фейкові розіграші від імені мереж «Епіцентр К» та EVA.



У прес-службі мережі «Епіцентр» вже підтвердили, що розіграш – справа шахраїв, а всі актуальні акції мережі магазинів доступні лише на офіційному сайті. Також спростування оприлюднено на сайті EVA.

«Друзі, зараз за допомогою розсилок поширюється фейки про різні розіграші. Звертаємо вашу увагу, що в мережі «Епіцентр К» НЕ ПРОВОДИТЬСЯ подібна акція!» – повідомили на офіційній сторінці торгового центру у Facebook.

«Нацмережа магазинів EVA (ТОВ «РУШ») заявляє, що не має жодного відношення до вебсайту, який поширює неправдиву інформацію про опитування та "розіграш" грошових призів, які нібито проводять EVA. Офіційно повідомляємо, що EVA (ТОВ «РУШ») не проводить такої акції ні на сайті рітейлера eva.ua, ні у своїх роздрібних магазинах», – йдеться в офіційній заяві на сайті мережі магазинів EVA.

В обох випадках шахраї використовують брендування «Епіцентру» та EVA, тому, на перший погляд, розіграші здаються справжніми. За структурою вони ідентичні.



Користувач переходить за посиланням і має пройти коротке нескладне опитування з питаннями на кшталт «Скільки вам років?». Після того людині

показують суму, яку він виграв та пропонують поділитися посиланням на акцію з друзями, щоб отримати гроші.

Далі потрібно заповнити форму, в якій вказати дані банківської картки та CVV-код на обороті. Цих даних для шахраїв буде достатньо, щоб зняти гроші з карти ошуканої людини, тому розголошувати їх для розіграшу не можна в жодному разі. Якщо ви стали жертвою шахрайських дій, негайно зверніться до поліції.