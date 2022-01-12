Шахраї організували фейковий розіграш від імені «Епіцентру» та EVA

По всій Україні через розсилки розповсюджують фейкові розіграші від імені мереж «Епіцентр К» та EVA.
У прес-службі мережі «Епіцентр» вже підтвердили, що розіграш – справа шахраїв, а всі актуальні акції мережі магазинів доступні лише на офіційному сайті. Також спростування оприлюднено на сайті EVA.
У прес-службі мережі «Епіцентр» вже підтвердили, що розіграш – справа шахраїв, а всі актуальні акції мережі магазинів доступні лише на офіційному сайті. Також спростування оприлюднено на сайті EVA.
В обох випадках шахраї використовують брендування «Епіцентру» та EVA, тому, на перший погляд, розіграші здаються справжніми. За структурою вони ідентичні.
Користувач переходить за посиланням і має пройти коротке нескладне опитування з питаннями на кшталт «Скільки вам років?». Після того людині
Користувач переходить за посиланням і має пройти коротке нескладне опитування з питаннями на кшталт «Скільки вам років?». Після того людині
показують суму, яку він виграв та пропонують поділитися посиланням на акцію з друзями, щоб отримати гроші.
Далі потрібно заповнити форму, в якій вказати дані банківської картки та CVV-код на обороті. Цих даних для шахраїв буде достатньо, щоб зняти гроші з карти ошуканої людини, тому розголошувати їх для розіграшу не можна в жодному разі. Якщо ви стали жертвою шахрайських дій, негайно зверніться до поліції.
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