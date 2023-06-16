Шахрай у Покрові обманював переселенців, які шукали житло - ГУНП

У Покрові, що у Дніпропетровській області, чоловіка було затримано за шахрайство щодо переселенців, які бажали орендувати житло.
Згідно з інформацією, наданою пресслужбою ГУНП у Дніпропетровській області, 34-річний мешканець Покрови розміщував оголошення на спеціалізованих вебресурсах про оренду квартир.
При зверненні потенційних мешканців він вимагав попередню оплату як завдаток для "бронювання" житла. Однак після отримання грошових переказів на свою картку чоловік зникав і переставав відповідати на дзвінки.
Шахрай обдурив чотирьох вимушених переселенців, які шукали притулку від воєнних дій у Покрові. Правоохоронні органи отримали інформацію про злочинну схему та затримали злочинця, оголосивши йому підозру. Вкрадені гроші було повернуто їхнім власникам.
Поліція закликає громадян не переказувати гроші незнайомим особам та у разі шахрайства звернутися за номером 102.
Згідно з інформацією, наданою пресслужбою ГУНП у Дніпропетровській області, 34-річний мешканець Покрови розміщував оголошення на спеціалізованих вебресурсах про оренду квартир.
При зверненні потенційних мешканців він вимагав попередню оплату як завдаток для "бронювання" житла. Однак після отримання грошових переказів на свою картку чоловік зникав і переставав відповідати на дзвінки.
Шахрай обдурив чотирьох вимушених переселенців, які шукали притулку від воєнних дій у Покрові. Правоохоронні органи отримали інформацію про злочинну схему та затримали злочинця, оголосивши йому підозру. Вкрадені гроші було повернуто їхнім власникам.
Поліція закликає громадян не переказувати гроші незнайомим особам та у разі шахрайства звернутися за номером 102.
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