«Моє тіло - мій вибір»: секстремістка Femen оголилася біля посольства Польщі

20:23 26 жовтня Київ, Україна

На знак солідарності з жінками Польщі, які виступають проти рішення Конституційного суду про заборону абортів , активістка руху Femen оголилася біля Польського посольства в Україні.

«На знак протесту проти цього рішення активістка оголилася біля посольства. На її тілі були написані гасла: «My body is my choise» («Моє тіло - мій вибір»), «Siostry do broni» («Сестри, до зброї»)», - йдеться в повідомленні.

В руках активістка тримала вішалку - символ незаконних абортів.

«У Польщі фактично заборонили аборти. Полячки вийшли на мітинги і останні три дні там йдуть арешти, мордобої. Такої міри в Європі ніде немає. Це єдина країна цивілізованого світу, яка забороняє жінкам розпоряджатися своїм тілом. Сьогодні секстремістка Femen абсолютно гола викрикувала польською «Сестри, до зброї» - на підтримку полячок і з закликом до польських жінок виступити у всеозброєнні проти варварських середньовічних законів», - повідомила лідерка руху Femen Ганна Гуцол.

Активістка затримана поліцією, зараз знаходиться на допиті в поліційній дільниці на Прорізній.