Багато населених пунктів залишилися без електрики через ворожі атаки

16:53 29 травня Київ, Україна

Через ворожі атаки на прифронтових територіях Донецької області та Запорізької області залишилися без електрики багато населених пунктів. Попередні обстріли також спричинили відсутність світла в інших областях.



Міністерство енергетики підтвердило відсутність влучень та пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури після останньої нічної ракетно-дронової атаки.



Проте ворожі атаки продовжують тероризувати прифронтові території, що межують з росією, що призвело до відключення електрики в кількох населених пунктах Донецької та Запорізької областей, а також у Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.



Ремонтні бригади працюють на місцях, де безпека дозволяє, і вдалося відновити електропостачання майже для 29 тисяч споживачів.



У рамках підготовки до нового опалювального сезону продовжується масштабна ремонтна кампанія об'єктів генерації та мереж.



Загальний обсяг електроенергії достатній для задоволення потреб споживачів, хоча вдень були введені обмеження відновлюваних джерел енергії для балансування енергосистеми.



Комерційний імпорт та експорт електроенергії також було відзначено, а запаси газу в українських підземних сховищах збільшилися.