Багатотонний "КАМАЗ" переїхала "Жигулі"

18:34 13 серпень Київ, Україна

Через порушення правил дорожнього руху, в Херсонській області сталося ДТП за участю вантажівки "КАМАЗ" і легковика «ВАЗ-2105». Водій "Жигулів" загинув на місці.

Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіціі.



Близько 12:30 до чергової частини Голопристанського відділення поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими в селі Гладківка, Херсонської області.



За словами заступника начальника відділу слідчого управління обласного главку поліції Євгена Шаталова, на місці події поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля «ВАЗ-2105», виїжджаючи на перехрестя з другорядної дороги, не надав перевагу в русі автомобілю «КАМАЗ» з причепом, в результаті чого сталося зіткнення. Водій вантажного транспортного засобу намагався уникнути удару. Але йому це не вдалося, і багатотонна машина повністю переїхала «Жигулі», після чого транспортні засоби з'їхали в кювет.



58-річний водій «ВАЗ-2105» загинув на місці події. Зараз поліцейські встановлюють, перебував з ним ще хтось в салоні чи ні. Попередня правова кваліфікація - частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України ( «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяння тяжкого тілесного ушкодження»).