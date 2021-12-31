Немовля в обмін на 400 тисяч гривень

14:08 18 серпень Київ, Україна

Купівля квартири і машини, такі плани були у матері немовля, яке вона намагалася продати за 400 тисяч гривень.



Як повідомила прокуратура, зловмисниця - 19-річна безробітна проживає в місті Маріуполі, Донецької області. Вона не перебувала на медичному обліку, як майбутня породілля, адже не планувала залишати дитину в сім'ї.



Протягом 2 місяців зловмисниця підшукувала потенційних клієнтів для продажу хлопчика, якого народила 12 серпня.



Затримали жінку під час отримання грошей за дитину від «покупця». Немовля передали під нагляд лікарів в міську дитячу лікарню.



Правоохоронці зараз вирішують питання про повідомленні затриманої про підозру і обрання їй запобіжного заходу. Відзначається, що вона скоїла злочин, передбачений ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми, вчинена відносно малолітнього) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від восьми до п'ятнадцяти років ув'язнення.

трохи статистики



На початку серпня заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук повідомила, що протягом цього року вже виявлено майже 150 фактів торгівлі людьми, встановлено понад 50 трафікерів. Більше 100 кримінальних проваджень з торгівлі людьми направлено до суду.



Третій рік поспіль в щорічній доповіді Держдепу США Україна відносять до 2-ї категорії (тобто виведена з контрольного списку країн, де процвітає торгівля людьми).