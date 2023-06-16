Митрополит та секретар єпархії УПЦ МП під підозрою правоохоронних органів

На Житомирщині пред'явлено звинувачення митрополиту та секретарю Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП.
Згідно з повідомленням Служби безпеки України (СБУ) від 1 червня, правоохоронці пред'явили їм підозри у серйозних злочинах.
Слідство виявило, що протягом кількох років митрополит самостійно створював матеріали, що містять прокремлівську пропаганду. У цих документах були образливі висловлювання, спрямовані на приниження релігійних переконань українців та підбурювання до ворожості стосовно представників інших конфесій.
Згідно з повідомленням Служби безпеки України (СБУ) від 1 червня, правоохоронці пред'явили їм підозри у серйозних злочинах.
Слідство виявило, що протягом кількох років митрополит самостійно створював матеріали, що містять прокремлівську пропаганду. У цих документах були образливі висловлювання, спрямовані на приниження релігійних переконань українців та підбурювання до ворожості стосовно представників інших конфесій.
Результати експертизи підтвердили наявність у виявлених текстах висловлювань, які б сприяли розпалюванню релігійної ненависті.
Обвинуваченим було пред'явлено звинувачення у порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших характеристик (частина 2 статті 28 та частина 2 статті 161 Кримінального кодексу України). За ці злочини їм загрожує до 5 років ув'язнення.
Крім того, внаслідок обшуків, проведених у Житомирській єпархії УПЦ МП, правоохоронці викрили фінансові махінації місцевого архієрея, пов'язані із пожертвуванням вірян. Виявилося, що близькі до нього особи використали кошти, зібрані на ліквідацію наслідків пожежі в єпархіальному управлінні у січні 2022 року, в особистих цілях. Загальна сума перевищила 1 млн гривень.
Наразі розслідується справа за статтею про шахрайство (частина 3 статті 190 Кримінального кодексу України).
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі