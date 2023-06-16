Митрополит та секретар єпархії УПЦ МП під підозрою правоохоронних органів

19:19 01 червня Київ, Україна

На Житомирщині пред'явлено звинувачення митрополиту та секретарю Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП.



Згідно з повідомленням Служби безпеки України (СБУ) від 1 червня, правоохоронці пред'явили їм підозри у серйозних злочинах.



Слідство виявило, що протягом кількох років митрополит самостійно створював матеріали, що містять прокремлівську пропаганду. У цих документах були образливі висловлювання, спрямовані на приниження релігійних переконань українців та підбурювання до ворожості стосовно представників інших конфесій.

"Загальний тираж деструктивних матеріалів становив близько 50 тис. екземплярів, які секретар єпархії, який є братом митрополита, поширював серед священників та вірян громади", - йдеться в офіційній заяві СБУ.



Результати експертизи підтвердили наявність у виявлених текстах висловлювань, які б сприяли розпалюванню релігійної ненависті.

Обвинуваченим було пред'явлено звинувачення у порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших характеристик (частина 2 статті 28 та частина 2 статті 161 Кримінального кодексу України). За ці злочини їм загрожує до 5 років ув'язнення.

Крім того, внаслідок обшуків, проведених у Житомирській єпархії УПЦ МП, правоохоронці викрили фінансові махінації місцевого архієрея, пов'язані із пожертвуванням вірян. Виявилося, що близькі до нього особи використали кошти, зібрані на ліквідацію наслідків пожежі в єпархіальному управлінні у січні 2022 року, в особистих цілях. Загальна сума перевищила 1 млн гривень.



Наразі розслідується справа за статтею про шахрайство (частина 3 статті 190 Кримінального кодексу України).