Мітинг в Білорусі: українського журналіста звинуватили в "координації натовпу"

16:17 03 вересень Київ, Україна

Український журналіст був затриманий в Білорусі, його звинувачують у "координації натовпу" і участі в несанкціонованому мітингу.

Про це розповіли в Білоруській асоціації журналістів.



Напередодні в суді Жовтневого району Мінська над затриманими журналістами відбулися слухання. Згідно з протоколами міліції, вони нібито "координували натовп" на мітингу.



Як відзначають співрозмовники в асоціації, під час акції Святослав був в жилеті з написом "Преса" і з посвідченням. На суді громадянин України стверджував, що не координував натовп.

У департаменті консульської служби МЗС України сьогодні підтвердили інформацію про затримання українця.

"Підстава (затримання - ред.) - участь в масових акціях протесту. Знаходиться в ІТТ в Мінську, справу передано до суду", - повідомили в ДКС.

За словами дипломатів, стан здоров'я у затриманого задовільний.