Мітинг в Білорусі: українського журналіста звинуватили в "координації натовпу"

Український журналіст був затриманий в Білорусі, його звинувачують у "координації натовпу" і участі в несанкціонованому мітингу.
Про це розповіли в Білоруській асоціації журналістів.
Напередодні в суді Жовтневого району Мінська над затриманими журналістами відбулися слухання. Згідно з протоколами міліції, вони нібито "координували натовп" на мітингу.
Як відзначають співрозмовники в асоціації, під час акції Святослав був в жилеті з написом "Преса" і з посвідченням. На суді громадянин України стверджував, що не координував натовп.
Напередодні в суді Жовтневого району Мінська над затриманими журналістами відбулися слухання. Згідно з протоколами міліції, вони нібито "координували натовп" на мітингу.
Як відзначають співрозмовники в асоціації, під час акції Святослав був в жилеті з написом "Преса" і з посвідченням. На суді громадянин України стверджував, що не координував натовп.
У департаменті консульської служби МЗС України сьогодні підтвердили інформацію про затримання українця.
За словами дипломатів, стан здоров'я у затриманого задовільний.
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