Місія ОБСЄ зафіксувала танки біля житлового району Луганщини

У своєму щоденному звіті від 14 жовтня СММ ОБСЄ повідомила, що напередодні зафіксувала сім танків на території об'єкта поблизу житлового району і три бронетранспортери в житлових районах Луганської області.
Повідомляється, що біля житлового масиву в н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч) спостерігачі виявили сім танків невизначеного походження.
Крім того, на полігоні у н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська) спостерігачі помітили буксировану гаубицю (Д-30А "Жаба", 122 мм), самохідну гаубицю (2С1 "Гвоздика", 122 мм), танк невизначеного походження і чотири зенітні ракетні комплекси (9К35 "Стріла-10").
На полігоні в районі н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька) виявлені 9 танків невизначеного походження.
Ще 9 танків (ймовірно Т-72) помічені поблизу н. п. Покровка (36 км на схід від Донецька).
Також спостерігачі помітили три бронетранспортери в житлових районах.
"Два бронетранспортери (МТ-ЛБ) були зафіксовані на території об'єкта в житловому районі н. п. Калинове (60 км на захід від Луганська) та 1 БТР-80 - на території об'єкта в житловому районі н. п. Катеринівка (кол. Ювілейне, 8 км на захід від Луганська)", - відзвітували в місії.
Згідно зі звітом, виявлені біля житлового масиву танки були розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння.
Раніше на Луганщині почали будувати новий пункт пропуску. Відкриття нового КПВВ Щастя заплановано на 10 листопада. Очікувана пропускна здатність - 10-15 тисяч осіб і 3-5 тисяч транспортних засобів на добу.
Повідомляється, що біля житлового масиву в н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч) спостерігачі виявили сім танків невизначеного походження.
Крім того, на полігоні у н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська) спостерігачі помітили буксировану гаубицю (Д-30А "Жаба", 122 мм), самохідну гаубицю (2С1 "Гвоздика", 122 мм), танк невизначеного походження і чотири зенітні ракетні комплекси (9К35 "Стріла-10").
На полігоні в районі н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька) виявлені 9 танків невизначеного походження.
Ще 9 танків (ймовірно Т-72) помічені поблизу н. п. Покровка (36 км на схід від Донецька).
Також спостерігачі помітили три бронетранспортери в житлових районах.
"Два бронетранспортери (МТ-ЛБ) були зафіксовані на території об'єкта в житловому районі н. п. Калинове (60 км на захід від Луганська) та 1 БТР-80 - на території об'єкта в житловому районі н. п. Катеринівка (кол. Ювілейне, 8 км на захід від Луганська)", - відзвітували в місії.
Згідно зі звітом, виявлені біля житлового масиву танки були розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння.
Раніше на Луганщині почали будувати новий пункт пропуску. Відкриття нового КПВВ Щастя заплановано на 10 листопада. Очікувана пропускна здатність - 10-15 тисяч осіб і 3-5 тисяч транспортних засобів на добу.
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