Минула доба на Донбасі закінчилася пораненням семи українських бійців

09:32 27 липня Київ, Україна

За минулий понеділок в зоні бойових дій російські найманці 15 разів порушили перемир'я, в результаті чого постраждали семеро українських бійців.



Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані пресцентру ОС.



Так, поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник 4 рази вів вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.



Біля Авдіївки російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



В районі Причепилівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.



У напрямку села Галицинівка ворог застосовував артилерію калібру 122-мм.



Неподалік від Дослідного окупанти вели вогонь з мінометів 82-мм калібру.



Біля Старогнатівки російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ з артилерії калібру 122-мм і мінометів 120-го і 82-го калібру.



У районі населеного пункту Південне ворог вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.



Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російські окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.



У напрямку селища Кам'янка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.



В районі Широкиного російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.



Крім того, в Донецькій і Луганській областях були зафіксовані прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.



"Внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще троє - бойові травми. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я одного військовослужбовця - важкий, одного - середньої тяжкості, у п'ятьох - задовільний.



На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь", - сказано в повідомленні.



Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 27 липня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.



Поблизу Золотого-4 ворог відкрив вогонь з мінометів 120-мм калібру.



Неподалік від Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв українські позиції з мінометів 120-мм калібру.



"Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає", - повідомили у відомстві.



Також повідомляється, що про всі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.



"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими військовослужбовцями", - додали у відомстві.