Минула доба на Донбасі: міномети, гранатомети і безпілотники

08:52 05 травень Київ, Україна

Режим перемир'я за минулу добу, 4 травня, російськими окупантами був порушений 6 разів. Окупанти використовували проти українських військових підрозділів міномети, гранатомети і безпілотники.

Про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.



Так, поблизу Водяного ворог вів вогонь з заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру. Двічі противник відкривав вогонь біля Красногорівки з мінометів 120-мм калібру і з станкових протитанкових гранатометів.



Неподалік від Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл в бік позицій українських захисників з великокаліберних кулеметів, а біля селища Луганське - ще і з гранатометів різних систем.



В районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве, Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьк і Новгородське був помічений проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Безпілотник був своєчасно пригнічений засобами РЕБ.



Відзначається, що про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.



Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 5 травня, зафіксовано 1 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, недалеко від населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



"Бойових втрат серед наших захисників немає", - сказано в повідомленні.



"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", додали в пресцентрі ОС.