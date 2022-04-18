Минулої ночі на Луганщині горіли 15 житлових будинків та спорткомплекс

08:42 18 квітня Київ, Україна

Окупанти не припиняли обстріли Луганської області 17 квітня та вночі 18 квітня. Внаслідок влучення снаряда спалахнув спорткомплекс «Олімп» у Кремінній. Загалом по області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Артилерійські обстріли Кремінної тривали 17 квітня, а в ніч на 18 квітня стали більш частими та потужними. Внаслідок обстрілів сталося загоряння семи житлових будинків, господарських споруд та лісової підстилки.



Кілька годин тому, зазначає Гайдай, росіяни влучили у об'єкти спортивної інфраструктури. Так, влучили у нещодавно відбудований спорткомплекс «Олімп», де тренувалася олімпійська збірна України.



Площа загоряння – 2400 метрів квадратних. Рятувальники намагаються локалізувати пожежу. Поряд із спорткомплексом – ліс.



Також внаслідок обстрілу окупантів постраждали житлові масиви у Рубіжному. З-під завалів трьох будинків врятували 7 місцевих мешканців, двоє госпіталізовано до лікарні у Сєвєродонецьку.



Обстріляли окупанти та місто Золоте, пошкоджено кілька будинків. Внаслідок обстрілів щонайменше двоє людей загинули і ще четверо отримали поранення. Ще два будинки спалахнули в Камишевасі Попаснянської громади.



Нагадаємо, Гайдай закликає жителів регіону їхати, доки є така нагода. Каже, що наступний тиждень може бути важким і останнім, коли влада може евакуювати людей.