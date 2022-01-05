Міністр транспорту Аргентини став жертвою транспортної пригоди

14:07 24 квітень Київ, Україна

Смерть не враховує професію і звання. Пожежник гине під час пожежі, військовий - на війні, а транспортник - на дорозі. Як стало відомо, минулої ночі за київським часом по дорозі додому в дорожньо-транспортній аварії загинув міністр транспорту Аргентини Маріо Меоні.

Відомо, що 56-річний Меоні їхав за кермом службового Ford Mondeo в місто Хунін до сім'ї. У салоні він був один. Автомобіль перекинувся на трасі в районі міста Сан-Андрес-де-Хілес. Причини події на цей момент невідомі.

Президент Аргентини Альберто Фернандес висловив співчуття близьким міністра.

"Ми втратили ґрунтовного, невтомного і чесного політика. Зразковий чиновник", - написав Фернандес у Twitter.

Меоні був призначений главою Міністерства транспорту в грудні 2019 року.

Раніше на цьому тижні в Індії сталася смертельна ДТП за участю потяга. У цій аварії загинули п'ятеро людей, ще двоє були поранені.

А в Черкаській області легковий автомобіль впав у ставок в селі Шукайвода. Три людини стали жертвами цієї аварії.