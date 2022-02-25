Міністерство оборони України: «Близько 04:20 силами української ППО над Києвом було збито ворожий літальний апарат»

05:24 25 лютий Київ, Україна

Київ обстріляли, ймовірно, крилатими або балістичними ракетами. Вибухи були чутні близько 4:22 у багатьох районах столиці.

Зокрема, вибухи було чутно у Печерському та Голосіївському районах столиці, на Позняках. У районі Троєщини у Києві нарахували близько шести вибухів.



«Щойно продовжилися удари по Києву крилатими або балістичними ракетами. Я чув два потужні вибухи», – написав Антон Геращенко у своєму Телеграм-каналі.



У свою чергу громадський активіст і лідер руху «Суспільство майбутнього» Євген Карась оприлюднив відео та написав, що, ймовірно, ППО Києва збила російські балістичні ракети, випущені по столиці.



Крім того, за попередньою інформацією від МВС, у районі Позняків було збито ворожий літальний апарат.



«Ворожий літальний апарат був збитий нашою ППО та впав у Дарницькому районі біля будинку за адресою вул. Кошиця, 7а», - йдеться у повідомленні.



За повідомленням ДСНС України, близько 04:20 на вул. Кошиця, 7-а, внаслідок попадання уламків у багатоповерховий житловий будинок (складається з двох секцій: 1 секція 10 поверхова, влучення на рівні 1-2 поверхи, друга секція 16 поверхова, влучення на рівні 8-9 поверхів) з подальшим горінням, є загроза руйнування. Від ДСНС залучено 11 од. техніки. Також надходять повідомлення від мешканців вибухів на території мікрорайонів Березняки, Осокорки, Троєщина.