Мікроавтобус на нічній дорозі збив велосипедистів, один загинув

За повідомленням прес-служби поліції, ДТП зі смертельними наслідками сталося сьогодні вночі в районі населеного пункту Погреби, що знаходиться в Кременчуцькому районі Полтавської області. Там водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter на смерть збив одного велосипедиста, а другий велосипедист травмований.

Аварія трапилася близько 2 години ночі.

За попередньою інформацією, 57-річний водій мікроавтобуса, житель міста Яготин Київської області, допустив наїзд на двох велосипедистів.

В результаті ДТП 48-річний велосипедист, житель Кременчуцького району, з тілесними ушкодженнями був доставлений в лікарню. Другий чоловік-велосипедист загинув на місці.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кваліфікуючою ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) КК України, санкції якої передбачають позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Раніше повідомлялося, що в Києві в результаті ДТП автомобіль Mazda в'їхав в будівлю кафе, постраждав продавець.

А в Криму п'яний водій ВАЗ в'їхав в групу дітей - загинула чотирирічна дівчинка, ще дві травмовані.