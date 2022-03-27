МЗС підтвердив загибель українського моряка на судні в Індійському океані

За дорученням глави МЗС України Дмитра Кулеби, посольства України в Індії та Сінгапурі з'ясували, що під час пожежі на контейнеровозі MSС MESSINA дійсно загинув моряк з України.
Решта членів екіпажу, з них 25 українців, не постраждали, повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
25 червня на відстані 425 морських миль від Порт-Блер на Андаманських островах в Індійському океані в машинному відділенні контейнеровоза MSС MESSINA сталася пожежа, в результаті якої загинув громадянин України 2001 року народження. Судно, на борту якого знаходилися 28 членів екіпажу, з них - 26 громадян України, випливало з Коломбо (Шрі-Ланка) в Сінгапур.
Пожежу вдалося загасити силами екіпажу і за допомогою декількох суден, що знаходилися в районі інциденту. Інші моряки в результаті інциденту не постраждали. Їхній стан задовільний.
В цей час MSС MESSINA буксирується в Сінгапур. Орієнтовна дата прибуття - 4 липня.
Тіло загиблого українського моряка вже доставили в Сінгапур. Розпочато процедуру підготовки до його репатріації.
Справа перебуває на особливому контролі Посольства України в Сінгапурі.
Як повідомлялося, 25 червня в Індійському океані горіло судно з українськими моряками, один з них загинув. Це був 20-річний моряк з Одеси.
Пожежу вдалося загасити силами екіпажу і за допомогою декількох суден, що знаходилися в районі інциденту. Інші моряки в результаті інциденту не постраждали. Їхній стан задовільний.
В цей час MSС MESSINA буксирується в Сінгапур. Орієнтовна дата прибуття - 4 липня.
Тіло загиблого українського моряка вже доставили в Сінгапур. Розпочато процедуру підготовки до його репатріації.
Справа перебуває на особливому контролі Посольства України в Сінгапурі.
Як повідомлялося, 25 червня в Індійському океані горіло судно з українськими моряками, один з них загинув. Це був 20-річний моряк з Одеси.
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