МЗС підтвердив загибель українського моряка на судні в Індійському океані

14:26 29 червня Київ, Україна

За дорученням глави МЗС України Дмитра Кулеби, посольства України в Індії та Сінгапурі з'ясували, що під час пожежі на контейнеровозі MSС MESSINA дійсно загинув моряк з України.

Решта членів екіпажу, з них 25 українців, не постраждали, повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.