Міжнародний сертифікат про ковід-вакцинацію за 5 000 грн, - кіберполіція викрила схему підробки документів. ВІДЕО

Сімейний терапевт однієї з районних поліклінік Черкаської області розробила і успішно реалізовувала схему підробки ковід-сертифікатів міжнародного формату.
Про це повідомляє кіберполіція в понеділок, 27 вересня.
Вдома у правопорушниць, а також в кабінеті лікарки поліція провела обшуки. Вилучено печатки, копії документів і медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені COVID-сертифікати. Встановлюються особи, які скористалися послугами підозрюваних.
За фактом порушено кримінальне провадження за статтею про несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тривають слідчі дії.
За фактом порушено кримінальне провадження за статтею про несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тривають слідчі дії.
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