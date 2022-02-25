Міжнародна мережа хакерів Anonymous оголосила кібервійну Путіну та поклала сайт Міноборони РФ

Хакери міжнародної групи Anonymous оголосили війну Росії через військові дії щодо мирного населення України. Завдяки діяльності хакерів сьогодні вночі ряд державних сайтів РФ «лягли».
Насамперед, хакери обрушили роботу пропагандистського сайту Russia Today. Також втрачено доступ до сайту міноборони РФ. Після цього перестав працювати сайт Кремля.
Насамперед, хакери обрушили роботу пропагандистського сайту Russia Today. Також втрачено доступ до сайту міноборони РФ. Після цього перестав працювати сайт Кремля.
Російське ФСБ, яке відповідає за кібербезпеку, опублікувало заяву про «критичний» рівень загроз.
Хакерська група Anonymous немає постійного складу, але відома кібератаками на підтримку свободи слова.
Хакерська група Anonymous немає постійного складу, але відома кібератаками на підтримку свободи слова.
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