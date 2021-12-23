Методи 90-х: у Латвії застрелили футбольного агента, який працював і з українськими гравцями

10:29 15 квітень Київ, Україна

У латвійській Ризі застрелили футбольного агента Романа Беззубова, серед клієнтів якого були і українські спортсмени.

Про це повідомляє місцеве видання jauns.lv.





Відзначається, що вбивство сталося, коли Беззубов перебував за кермом свого Volkswagen. Він пригальмував, щоб дати дорогу, коли перед ним зупинився чорний BMW X5. З BMW відкрили стрілянину, в результаті якої агент був смертельно поранений.

За даними ЗМІ, Беззубов встиг протаранити BMW, після чого його авто виїхало за межі дороги і пробило огорожу. На кузові авто залишилися сліди від куль.

Також повідомляється, що під час нападу на BMW були російські номери, але не виключено, що злочинці могли навмисне замінити їх. До вбивства були причетні як мінімум дві людини.

Відомо, що 41-річний Беззубов був агентом українського чемпіона світу U-20 Миколи Мусолітіна, який виступає за польську Лехію, а також голкіпера Андрія Кожухаря, який грав за Чорноморець і латвійську Вальміеру, а також представляв інтереси ексзахисника київського «Динамо», гравця національної збірної Латвії Віталійса Ягодінскіса. Раніше Беззубов був футболістом і виступав в Латвії.