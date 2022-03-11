Мера Мелітополя викрали російські окупанти

20:54 11 березень Київ, Україна

У Мелітополі російські окупанти викрали міського голову Івана Федорова. Група військових зайшла до кабінету, силою виштовхали мера з кабінету, потім посадила в авто та відвезла у невідомому напрямку.



Про це повідомив у телеграмі заступник керівника ВП Кирило Тимошенко.

"За попередньою інформацією годину тому окупантами було викрадено мера міста Мелітополь Івана Федорова", - йдеться в повідомленні.

Також оперативний штаб мерії Мелітополя повідомив у своєму телеграм-каналі про викрадення Федорова близько 15:10 – російські військові увірвалися до палацу культури імені Шевченка у Мелітополі, де розташований виконавчий комітет міської ради.

“Вони зайшли до кабінету Мелітопольського міського голови Івана Федорова, примусово натягли на нього чорний пластиковий мішок та виштовхнули з кабінету. Вони повели Івана Федорова надвір, посадили в машину і відвезли у невідомому напрямку. Наразі місце знаходження Івана Федорова невідоме, зв'язок із ним втрачено", – йдеться у повідомленні.

Нині телеграма-канал штабу має обмежений доступ. Публічно міська рада поки що не заявляла про викрадення.



Потім заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко оприлюднив відеопідтвердження викрадення російськими.

нападниками міського голови Мелітополя Івана Федорова

Так, на відео видно, як група військовослужбовців виводить силою з будівлі людини. За даними Тимошенко, цією людиною є мер Мелітополя Федоров.



Мешканців Мелітополя закликають зібратися біля відділу поліції та стати на захист голови міста.