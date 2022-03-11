Мера Мелітополя викрали російські окупанти

У Мелітополі російські окупанти викрали міського голову Івана Федорова. Група військових зайшла до кабінету, силою виштовхали мера з кабінету, потім посадила в авто та відвезла у невідомому напрямку.
Про це повідомив у телеграмі заступник керівника ВП Кирило Тимошенко.
Про це повідомив у телеграмі заступник керівника ВП Кирило Тимошенко.
Також оперативний штаб мерії Мелітополя повідомив у своєму телеграм-каналі про викрадення Федорова близько 15:10 – російські військові увірвалися до палацу культури імені Шевченка у Мелітополі, де розташований виконавчий комітет міської ради.
Нині телеграма-канал штабу має обмежений доступ. Публічно міська рада поки що не заявляла про викрадення.
Потім заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко оприлюднив відеопідтвердження викрадення російськими.
Потім заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко оприлюднив відеопідтвердження викрадення російськими.
нападниками міського голови Мелітополя Івана Федорова
Так, на відео видно, як група військовослужбовців виводить силою з будівлі людини. За даними Тимошенко, цією людиною є мер Мелітополя Федоров.
Мешканців Мелітополя закликають зібратися біля відділу поліції та стати на захист голови міста.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі