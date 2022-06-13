12:59 13 червня Київ, Україна

Український мер Святогірська Володимир Бандура перейшов на бік терористів ДНР. Лідер сепаратистів денис пушилін провів з ним зустріч та призначив "головою адміністрації" Святогірська.



В Україні проти Бандури порушили кримінальну справу за фактом держзради після того, як він звинуватив військовослужбовців Збройних сил України щодо низки пунктів.



Зазначається, що "мер роздає інтерв'ю російським пропагандистам, у яких публічно підтримує "російський світ", дискредитує ЗСУ та державну владу України".



На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, Бандура поширив російський фейк про нібито підпал українськими військовими Всесвятського скиту Святогірської лаври.



Як уточнили у ДБР, стосовно голови Святогірська розпочато досудове розслідування за фактом державної зради (ч. 2 ст.. 111 КК України). Вирішується питання про повідомлення підозри у державній зраді.



Зрадник Бандура, запам'ятай цей абзац. Ти ще багато разів його почуєш: «добровільне зайняття громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років та конфіскацією майна».