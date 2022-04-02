09:40 02 квітня Київ, Україна

Боягузтво і зрадництво важко виправити, а під час війни все, що ховалося до певного часу, спливає назовні. Тому те, що мер Рубіжного Сергій Хортів перейшов на бік окупантів, не сталося раптом. Не випадково він записав відеозвернення, в якому повторив "кращі" витвори російської пропаганди.

На відео, яке опублікували в соцмережах, Сергій Хортів у всіх традиціях російської пропаганди почав звинувачувати ЗСУ та Захід у нібито "геноциді". Російських окупантів зрадник назвав "визволителями".

Сергій Хортів заявив про те, що окупанти нібито прийшли рятувати жінок та дітей від "геноциду". Як з'ясувалося, мер Рубіжного зрадив Україну вже вдруге.

У коментарях російським ЗМІ мер-зрадник заявив, що перебуває на тимчасово окупованій території і залишатиметься там, бо "українська сторона намагалася його вбити".

Ще у 2014 році він активно підтримував бойовиків, голосував за звернення Луганської облради до Росії із закликом запровадити війська. Також у травні того ж року Хортів брав участь у блокуванні техніки ЗСУ, через що бойовики розстріляли кількох військових.

За даними місцевих ЗМІ, син Хортіва воював на боці окупантів, через що його оголосили у розшук. Хортів-молодший переховувався у Білгороді. Незважаючи на це у 2015 році Хортів став мером Рубіжного, а у 2020 році його переобрали на другий термін.

Мер-зрадник не виходив на зв'язок із 4 березня, тому за дорученням голови Луганської ОДА Сергія Гайдая Рубіжним почав керувати голова Сєвєродонецької РВА Роман Власенко.