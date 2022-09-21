Мер Мелітополя закликав чоловіків призовного віку негайно залишити окуповане місто

18:22 21 вересня Київ, Україна

Законний глава окупованого Мелітополя Іван Федоров закликає чоловіків призовного віку негайно залишити місто.

"Кремлівським диктатором підписано указ про оголошення мобілізації! На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей пройдуть жорсткі заходи! За чоловіками буде справжнє полювання! Тим, хто відмовиться йти на смерть, доведеться мати справу з чеченськими загонами. Залишилося менше 10 днів!", - написав у Telegram Іван Федоров.

За його словами, з 1 жовтня виїзд за межі окупованої частини Запорізької області буде дозволено лише на підставі спецперепустки.