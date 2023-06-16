Мер Мелітополя: без російського паспорта загрожує відключення електрики

19:43 18 травня Київ, Україна

Сьогодні, 18 травня, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що примусова паспортизація досягла нового рівня, де відсутність російського документа може призвести до відключення електрики.



Іван Федоров поділився цією інформацією під час телемарафону. Він зазначив, що на окупованих територіях, включаючи Мелітополь, окупанти поновили паспортний терор, розробляючи нові схеми для примусового переходу на російські документи.



Контролери енергетичної компанії "Таврія-Енерго", яка постачає електроенергію, вимагають переукласти договір протягом місяця. Для цього вони перевіряють наявність паспорта країни-агресора.



Таким чином, мешканці стикаються з вибором: зберегти доступ до електрики або оформити паспорт росії. Крім того, вони обіцяють, що тих, хто не отримає аусвайс до 1 вересня, буде визнано іноземцями на своїй рідній землі, повідомив мер Мелітополя.



Іван Федоров також згадав, що сільське господарство зараз страждає на значні втрати, оскільки окупанти забирають усі ресурси. Більшість полів залишаються замінованими, що робить їх непридатними для використання.