Мер Маріуполя розповів, як окупанти знущаються з городян

09:59 10 червня Київ, Україна

Росіяни створили у Маріуполі такі умови, щоб жителі не могли виїхати на територію, підконтрольну Україні.

Про це розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.



За його словами, фільтраційні центри облаштовані так, що людина не може їхати. Їхати можна лише у бік росії.

"Моя хрещена мати, наприклад, чекала на фільтрацію місяць у бік росії, тому що сюди не випускали. Зі школи №56 її примусово забрали чеченці і привезли до Безіменного, де вона чекала на фільтрацію місяць. Потім вона доїхала до Ростова, потім до Естонії, а звідти до України. Над ними знущалися, їх не годували. Вони не мали визначених умов і дуже довго проходили цю фільтрацію", – поділився мер.

За словами Бойченка, окупанти відкрили чотири фільтраційні табори. Усі вони знаходяться не в Маріуполі, а довкола нього.

"Розкажу вам один приклад. Один із керівників підприємства разом із дружиною та маленькою дитиною примусово депортований у той бік. Вони на руках тримали цю дитину. Росіяни за цими списками дивляться, хто ці люди і бачать, що у них старша дитина. А старша донька працює у правоохоронних органах.

Вони побачили це і сказали: "Ви виховали нацистку і ми забираємо цю вашу дитину, щоб ви не виховували ще одну нацистку". Вони забрали її, але батько кинувся у бійку. Росіяни сильно побили його і потім уже віддали цю дочку", - розповів Бойченко.

Він повідомив, що окупанти знущаються з людей, які їдуть. "Тобто якщо вони хочуть їхати в Україну, це майже неможливо. Якщо ти держпрацівник чи муніципальний працівник, то до тебе так ставляться", - уточнив він.

Російські загарбники саджають у в'язницю та розстрілюють українських волонтерів та чиновників у Маріупольському районі. Зокрема, фейковий суд "ДНР" засудив до 10-річного ув'язнення главу одного із приазовських селищ. Крім того, щонайменше одного держслужбовця страчено через розстріл.



Крім того, у Маріуполі людям загрожує смертельна небезпека не лише через обстріли. У місті є небезпека підхопити холеру, дизентерію або кишкову паличку через відсутність централізованого водопостачання та каналізації, розкладання тисяч тіл під завалами, катастрофічний брак питної води та їжі.



Про цю загрозу заявив і менеджер Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань інцидентів в Україні доктор Доріт Ніцана. За його словами, у Маріуполі окупанти частково відновили водопостачання, але через значні та нерідкі пошкодження труб питна вода змішується з брудом з каналізації, що несе серйозні негативні наслідки.



Головний санітарний лікар України Ігор Кузін також побоюється, що епідемія холери може спалахнути у містах, де відбуваються активні бойові дії, бо зараження відбувається через брудну воду.