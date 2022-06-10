Мер Маріуполя розповів, як окупанти знущаються з городян

Росіяни створили у Маріуполі такі умови, щоб жителі не могли виїхати на територію, підконтрольну Україні.
Про це розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
За його словами, фільтраційні центри облаштовані так, що людина не може їхати. Їхати можна лише у бік росії.
За його словами, фільтраційні центри облаштовані так, що людина не може їхати. Їхати можна лише у бік росії.
За словами Бойченка, окупанти відкрили чотири фільтраційні табори. Усі вони знаходяться не в Маріуполі, а довкола нього.
Російські загарбники саджають у в'язницю та розстрілюють українських волонтерів та чиновників у Маріупольському районі. Зокрема, фейковий суд "ДНР" засудив до 10-річного ув'язнення главу одного із приазовських селищ. Крім того, щонайменше одного держслужбовця страчено через розстріл.
Крім того, у Маріуполі людям загрожує смертельна небезпека не лише через обстріли. У місті є небезпека підхопити холеру, дизентерію або кишкову паличку через відсутність централізованого водопостачання та каналізації, розкладання тисяч тіл під завалами, катастрофічний брак питної води та їжі.
Про цю загрозу заявив і менеджер Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань інцидентів в Україні доктор Доріт Ніцана. За його словами, у Маріуполі окупанти частково відновили водопостачання, але через значні та нерідкі пошкодження труб питна вода змішується з брудом з каналізації, що несе серйозні негативні наслідки.
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін також побоюється, що епідемія холери може спалахнути у містах, де відбуваються активні бойові дії, бо зараження відбувається через брудну воду.
Крім того, у Маріуполі людям загрожує смертельна небезпека не лише через обстріли. У місті є небезпека підхопити холеру, дизентерію або кишкову паличку через відсутність централізованого водопостачання та каналізації, розкладання тисяч тіл під завалами, катастрофічний брак питної води та їжі.
Про цю загрозу заявив і менеджер Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань інцидентів в Україні доктор Доріт Ніцана. За його словами, у Маріуполі окупанти частково відновили водопостачання, але через значні та нерідкі пошкодження труб питна вода змішується з брудом з каналізації, що несе серйозні негативні наслідки.
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін також побоюється, що епідемія холери може спалахнути у містах, де відбуваються активні бойові дії, бо зараження відбувається через брудну воду.
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