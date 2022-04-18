Мер Львова: у постраждалому від вибуху госпіталі відновили подачу кисню

12:20 21 листопада Київ, Україна

Як повідомлялося раніше, в обласному військовому госпіталі у Винниках під Львовом сталася аварія. Найімовірніше, стався вибух на шляху подачі кисню коронавірусним хворим. Як повідомив сьогодні в Facebook мер Львова Андрій Садовий, подачу кисню відновили.

Він зазначив, що пацієнтів, яких вже перевезли до Лікарні швидкої медичної допомоги, лікуватимуть на новому місці.

Раніше він повідомив, що причиною аварії в системі подачі кисню міг стати вибух при заправці.

"В цей час в лікарні 60 хворих, залежних від кисню. 30 прийме лікарня швидкої допомоги, 5 з них в реанімації. 12 людей везуть у восьму лікарню", - написав мер Львова.

Також Садовий уточнив, що в лікарню швидкої медичної допомоги з Винників перевезли 14 пацієнтів, 7 з них - в реанімації.

У той самий час, директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис повідомив телеканалу "Суспільне Львів", що в госпіталі відбулася "поломка в кисневій системі". За його словами, хворих переводять в інші лікарні і проводяться ремонтні роботи.

Раніше повідомлялося, що Кабмін додатково виділив 900 млн грн на кисень для лікарень.

Також Степанов розповідав, що в Україні немає проблем з киснем, але є проблема з ємностями для кисню в "коронавірусних" лікарнях.