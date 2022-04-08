Мер Херсона повідомив, що окупанти отримали дані понад сотні місцевих активістів – людей викрали

У Херсоні російські війська отримали базу даних понад сотні місцевих активістів – усіх цих людей викрали, декого вже звільнили.
Про це розповів мер міста Ігор Колихаєв.
Окупанти заблокували у Херсоні місцеві теле- та радіоканали, привезли своє обладнання – і тепер у місті говорить росТБ. Також вони роздають свою гуманітарку, повідомив Колихаєв, відповідаючи на запитання, що зараз у місті виробляють російські військові.
Про це розповів мер міста Ігор Колихаєв.
Окупанти заблокували у Херсоні місцеві теле- та радіоканали, привезли своє обладнання – і тепер у місті говорить росТБ. Також вони роздають свою гуманітарку, повідомив Колихаєв, відповідаючи на запитання, що зараз у місті виробляють російські військові.
Він також упевнений, що таку базу здав хтось із своїх.
За словами мера, викрадено понад сто людей. У тому числі активісти, колишні військовослужбовці, іноземці, журналісти. Декого випустили з полону, когось досі утримують. Водночас меру невідомо, де саме.
Колихаєв додав, що окупанти мародерять у будинках цих людей, а також застосовують до них силу.
Він також закликав центральну владу "у жодному разі не відмовлятися від Херсонської області".
Нагадаємо, що Херсон уже місяць перебуває в окупації.
Нагадаємо, що Херсон уже місяць перебуває в окупації.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі