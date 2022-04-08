Мер Херсона повідомив, що окупанти отримали дані понад сотні місцевих активістів – людей викрали

19:08 05 квітня Київ, Україна





Про це розповів мер міста Ігор Колихаєв.



Окупанти заблокували у Херсоні місцеві теле- та радіоканали, привезли своє обладнання – і тепер у місті говорить росТБ. Також вони роздають свою гуманітарку, повідомив Колихаєв, відповідаючи на запитання, що зараз у місті виробляють російські військові. Херсоні російські війська отримали базу даних понад сотні місцевих активістів – усіх цих людей викрали, декого вже звільнили.Про це розповів мер міста Ігор Колихаєв.Окупанти заблокували у Херсоні місцеві теле- та радіоканали, привезли своє обладнання – і тепер у місті говорить росТБ. Також вони роздають свою гуманітарку, повідомив Колихаєв, відповідаючи на запитання, що зараз у місті виробляють російські військові.

“Також їм “доброзичливці” повністю злили базу даних на всіх активістів, що перебували в місті. У них виявилися особисті справи на кожного мого профільного заступника, інформація щодо родоводу дружини до прізвиська улюбленої собаки. Те саме стосується тероборони та херсонських учасників бойових дій, які були у Донецьку та Луганську, дані про те, де вони живуть і чим володіють”, – зазначив мер.

Він також упевнений, що таку базу здав хтось із своїх.



За словами мера, викрадено понад сто людей. У тому числі активісти, колишні військовослужбовці, іноземці, журналісти. Декого випустили з полону, когось досі утримують. Водночас меру невідомо, де саме.



Колихаєв додав, що окупанти мародерять у будинках цих людей, а також застосовують до них силу.

“В цей час у Херсоні знаходиться росгвардія, фсб, які “обробляють” активістів, “працюють” по атошниках. Я знаю, що людей б'ють, намагаючись ламати психологічно. До інших, як кажуть, побої не застосовують, але намагаються схилити на свій бік. Я думаю, що частину людей вони "притримують" під майбутній обмін своїх військовополонених", - сказав Колихаєв.

Він також закликав центральну владу "у жодному разі не відмовлятися від Херсонської області".



Нагадаємо, що Херсон уже місяць перебуває в окупації.