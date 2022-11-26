Мер Харкова Терехов спілкуватиметься українською та російською мовами

Мер Харкова Ігор Терехов, який напередодні був оштрафований за використання недержавної мови в ефірі Єдиних новин, заявив, що з харків'янами і надалі спілкуватиметься російською. Про це у п'ятницю, 25 листопада, повідомляє Суспільне.
Свій вибір він пояснив тим, що більшість жителів міста – російськомовні.
Мер Харкова додав, що мовним питанням "нас завжди ділили", і висловив сподівання, що так більше не відбуватиметься, оскільки "ми всі українці".
Раніше Терехов отримав штраф у розмірі 3400 грн. за використання недержавної мови.
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