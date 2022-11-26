Мер Харкова Терехов спілкуватиметься українською та російською мовами

08:28 26 листопада Київ, Україна

Мер Харкова Ігор Терехов, який напередодні був оштрафований за використання недержавної мови в ефірі Єдиних новин, заявив, що з харків'янами і надалі спілкуватиметься російською. Про це у п'ятницю, 25 листопада, повідомляє Суспільне.

"Я вважаю, що сьогодні у нас є зовсім інші справи. Я вважаю, що найголовніше для нас сьогодні – це перемога. Офіційно я розмовлятиму українською. Що стосується мого спілкування з харків'янами - я спілкуватимуся російською", - сказав він.

Свій вибір він пояснив тим, що більшість жителів міста – російськомовні.

"Це мова, якою сьогодні говорять 80% харків'ян, і в мовному питанні треба бути дуже акуратною і обережною", - заявив Терехов.

Мер Харкова додав, що мовним питанням "нас завжди ділили", і висловив сподівання, що так більше не відбуватиметься, оскільки "ми всі українці".

Раніше Терехов отримав штраф у розмірі 3400 грн. за використання недержавної мови.