Мер Харкова показав наслідки нічного ворожого обстрілу

11:05 16 серпня Київ, Україна

Харків у ніч на 16 серпня зазнав одного з наймасовіших обстрілів за останній час.

 
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
 
"Близько 22:30 під обстрілом РСЗВ опинився Київський район Харкова. Постраждали приватні будинки, влучання у дорожнє покриття. Близько 2:30 з Білгорода у напрямку Харкова запустили сім ракет. Вони впали у Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах. Попередньо – без постраждалих", - зазначив він.
 
За словами Синєгубова, в області пошкоджено приватні житлові будинки та господарські будівлі в Харківському, Богодухівському, Чугуївському та Ізюмському районах.

Харківська прокуратура опублікувала фото наслідків нічного обстрілу міста.

На знімках видно воронки значних розмірів, заповнені водою, ймовірно, через пошкодження підземних комунікацій.

Серед пошкоджених об'єктів - приватні будинки, територія нефункціонуючого підприємства, будівля інституту в Київському районі.

Попередньо удари завдавалися ракетами С-300 з боку Білгорода.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили ракетами по кількох районах Харкова.