Мер Харкова показав наслідки нічного ворожого обстрілу

Харків у ніч на 16 серпня зазнав одного з наймасовіших обстрілів за останній час.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
За словами Синєгубова, в області пошкоджено приватні житлові будинки та господарські будівлі в Харківському, Богодухівському, Чугуївському та Ізюмському районах.
Харківська прокуратура опублікувала фото наслідків нічного обстрілу міста.
На знімках видно воронки значних розмірів, заповнені водою, ймовірно, через пошкодження підземних комунікацій.
Серед пошкоджених об'єктів - приватні будинки, територія нефункціонуючого підприємства, будівля інституту в Київському районі.
Попередньо удари завдавалися ракетами С-300 з боку Білгорода.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили ракетами по кількох районах Харкова.
Харківська прокуратура опублікувала фото наслідків нічного обстрілу міста.
На знімках видно воронки значних розмірів, заповнені водою, ймовірно, через пошкодження підземних комунікацій.
Серед пошкоджених об'єктів - приватні будинки, територія нефункціонуючого підприємства, будівля інституту в Київському районі.
Попередньо удари завдавалися ракетами С-300 з боку Білгорода.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили ракетами по кількох районах Харкова.
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