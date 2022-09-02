Мер Харкова показав наслідки нічного ворожого обстрілу

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 22:30 під обстрілом РСЗВ опинився Київський район Харкова. Постраждали приватні будинки, влучання у дорожнє покриття. Близько 2:30 з Білгорода у напрямку Харкова запустили сім ракет. Вони впали у Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах. Попередньо – без постраждалих", - зазначив він.