Мер Харкова опублікував наслідки нічного ракетного удару росії

08:53 21 вересня Київ, Україна

Від ракетного удару окупантів у будинку було заблоковано людей, співробітники ДСНС врятували 10 людей.

Внаслідок нічного ворожого обстрілу Харкова постраждала одна людина. Про це повідомив мер Ігор Терехов.



За його словами, у Холодногірському районі у будинку, в якому від удару окупантів було заблоковано людей, співробітники ДСНС врятували 10 людей.



Водночас за іншою адресою є один поранений.



Як зазначив мер, в обох будівлях зруйновано дахи, верхні поверхи та сходові клітки.