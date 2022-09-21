Мер Харкова опублікував наслідки нічного ракетного удару росії

08:53 21 вересня Київ, Україна

Від ракетного удару окупантів у будинку було заблоковано людей, співробітники ДСНС врятували 10 людей.

 
Внаслідок нічного ворожого обстрілу Харкова постраждала одна людина. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

За його словами, у Холодногірському районі у будинку, в якому від удару окупантів було заблоковано людей, співробітники ДСНС врятували 10 людей.

Водночас за іншою адресою є один поранений.

Як зазначив мер, в обох будівлях зруйновано дахи, верхні поверхи та сходові клітки.
 

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 21 вересня вкотре обстріляли Харків. Снаряди влучили у житлові будинки.