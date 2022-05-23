"Мер" Енергодара Андрій Шевчик отримав серйозні травми після вибуху

16:22 23 травня Киев, Украина

Партизани Запорізького краю не прощають зради та не пропустять без покарання жодного колаборанта. Як розповів сьогодні, 23 травня, журналістам Радіо Свобода міський голова Енергодару Дмитро Орлов, призначений російськими окупантами, так званий мер Енергодара Андрій Шевчик отримав серйозні травми внаслідок вибуху.

Він зазначив, що крім Шевчика постраждали і двоє його охоронців.

"Всі постраждалі були доставлені не швидкими, а автомобілями з літерами Z до медико-санітарної частини в місті Енергодар. Набігла купа військових. Після огляду у постраждалих були численні опіки, пошкодження уламками вибухового пристрою м'яких тканин, струс головного мозку, і Шевчик має навіть перелом ключиці", – повідомив Орлов.

За його словами, місцеві медики або відмовилися надавати допомогу, або окупанти вирішили не довіряти їм. У результаті постраждалих відвезли у напрямку Мелітополя. Поки що невідомо, де саме вони знаходяться.

Також Орлов припустив, що в Енергодарі Шевчика може замінити Руслан Кирпичов.

"Він не місцевий, тому про нього достатньо мало інформації у місцевих жителів. Відомо, що в останній місяць він був "смотрящим" за містом. У найкращих традиціях Радянського Союзу, коли є фейковий керівник і є людина, яка вирішує усі питання", – сказав мер.

Нагадаємо, Андрій Шевчик – колишній депутат міськради Енергодару від ОПЗЖ. Російські окупанти поставили його керівником Енергодару.

А вранці 22 травня невідомі підірвали двері під'їзду, де був Шевчик. За попередніми даними, вибуховий пристрій заклали в електрощит у будинку на вулиці Курчатова. Пристрій спрацював, коли "мер" прийшов відвідати свою матір.