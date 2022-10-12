Менш ніж за 2 тижні внаслідок ракетних ударів рф загинули понад 70 людей у ​​Запоріжжі

18:48 12 жовтня Київ, Україна

З кінця вересня і до сьогодні в Запоріжжі загинуло понад 70 людей, сотні городян отримали поранення через ракетні удари військ росії.



Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух під час брифінгу 12 жовтня.

"Зруйновано багатоповерхівки, приватний сектор, об'єкти інфраструктури зруйновано та пошкоджено. Великі шрами в місті залишили ці варварські атаки на цивільні об'єкти. Всі ракети, які влучили по місту, це ракети точного наведення. Вони летять туди, куди мають прилетіти. Ці покидьки ставили за мету житлові будинки, і тому маємо таку кількість жертв", - зазначив він.

За словами Старуха, у місті залишився лише один об'єкт, на якому досі розбирають завали.

"Там ракета з тонною вибухівки прилетіла у багатоповерхівку. Тому ще треба попрацювати, зміцнити все, щоб не обвалилося на голови тим, хто розбирає завали, та дістати тіла людей, щоб їх можна було поховати", - розповів голова ОВА.



Він також зазначив, що 12 жовтня по Запоріжжю та передмістю прилетіло сім ракет. В результаті одна родина виявилася заблокованою у підвалі. Рятувальники оперативно розібрали завали та звільнили людей.