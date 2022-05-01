Менеджер Суспільного підозрюється в систематичному вимаганні хабарів

20:48 01 грудня Київ, Україна

Менеджер по персоналу однієї з філій ТРК Суспільне заарештований під час отримання хабаря на своєму робочому місці. У разі доведення вини співробітника, телерадіокомпанія прийме відповідні заходи, а поки компанія дотримується презумпції невинності.

Про це повідомляє пресслужба телерадіомовника.

"За інформацією слідчих, менеджеру філії готується оголошення підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України. Якщо неправомірні дії співробітника філії будуть підтверджені, Суспільне прийме відповідні заходи щодо винних осіб. Громадський мовник не терпить порушення закону будь-ким", - йдеться в повідомленні.

Також в Національній громадській телерадіокомпанії України заявили, що чекають об'єктивного розслідування і готові сприяти зі слідством.

"Важливо, щоб розслідування відбувалося прозоро і не мало ознак будь-якого тиску на компанію. Суспільному небайдужа доля його співробітників... Ми сповідуємо презумпцію невинності, поки не доведено протилежне", - наголошується в заяві мовника.

Управління СБУ в Івано-Франківській області на своїй сторінці в Facebook повідомило, що був викритий менеджер філії телеканалу. Підозрювана систематично вимагала хабарі у підлеглих.

"За оперативними даними, менеджер регіонального філіалу систематично вимагала від підлеглих працівників хабарі за призначення щомісячних премій і надбавок до заробітної плати. В ході досудового розслідування співробітники спецслужби задокументували восени поточного року факт отримання від підлеглих неправомірної вигоди. Для припинення протиправної діяльності, менеджер затриманий "на гарячому" після одержання чергового хабаря в службовому кабінеті", - сказано в повідомленні СБУ.

Йдуть слідчі дії.