Мелітополь: окупанти викрали місцевого підприємця

20:42 22 червня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Мелітополі російські військові викрали 32-річного підприємця та волонтера Євгена Покопцева.



Про це повідомляє "РІА Мелітополь".



Додому до Покопцева росіяни увірвалися напередодні, 21 червня. Разом з ним у будинку перебувала дружина та двоє малолітніх дітей.



Російські військові пообіцяли дружині викраденого, що відпустять його, проте згодом окупанти у так званій комендатурі почали ігнорувати жінку та заявили, що у Мелітополі ніхто нікого не бере в полон.



Покопцев займався волонтерством разом із активістом Іллею Єніним, якого росіяни викрали в ніч із 17 на 18 червня і досі не відпустили. Разом чоловіки возили продукти до Мелітополя.



Дружині активіста Єніна росіяни порадили не чекати його скоро і передати привітання братові викраденого – помічнику депутата Данилу Єніну, який виїхав з міста.



За даними Запорізької ОВА, досі у полоні російських військових в області перебувають 135 людей. Разом із Херсонщиною регіон є одним із лідерів в Україні за кількістю викрадень росіянами.



