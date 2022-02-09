Медики скаржаться на відсутність обіцяного зростання зарплат. Ляшко особисто перевірить лікарні

Заступник голови Офісу Президента заявив, що він особисто приєднається до перевірок щодо виконання обіцянки Володимира Зеленського підвищити зарплати медикам.
Своє рішення він озвучив після того, як ОП отримав багато звернень із різних областей України від медиків щодо несплати їм підвищених зарплат, які обіцяв президент.
Таким чином, виходячи із заяв, отриманих протягом останнього часу, медики України скаржаться на те, що обіцянка Зеленського підвищити заробітні плати всім працівникам медицини виконується частково. Повідомляється, що на центральному рівні лікарі та медичні працівники вже отримують підвищені зарплати, проте «ще є над чим працювати».
За словами чиновника, у багатьох регіонах головні лікарі змушують молодший персонал переходити на неповні ставки, щоб не збільшувати розміри окладів: Це неприпустимо! Сьогодні під час селекторної наради чітко окреслив для всіх керівників регіонів, що люди не повинні зазнавати незручностей через недоліки роботи на місцях».
Потім заступник голови ОП додав, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко має намір особисто вирушити на перевірки до лікарень України з метою переконатися, що обіцянка президента установами охорони здоров'я виконується повною мірою.
Більше того, політик заявив, що і він особисто приєднається до цих перевірок. На завершення він звернувся до всіх представників медицини України з проханням писати йому повідомлення у разі, якщо обіцянку Зеленського підвищити зарплати повною мірою, не скорочуючи при цьому робочого часу з метою знизити ставку, буде порушено керівництвом установи.
«Вказуйте заклад та населений пункт, де не виконали доручення президента України. Обіцяю, що жодне звернення не залишиться поза увагою», — резюмував член правління ОП.
Своє рішення він озвучив після того, як ОП отримав багато звернень із різних областей України від медиків щодо несплати їм підвищених зарплат, які обіцяв президент.
Таким чином, виходячи із заяв, отриманих протягом останнього часу, медики України скаржаться на те, що обіцянка Зеленського підвищити заробітні плати всім працівникам медицини виконується частково. Повідомляється, що на центральному рівні лікарі та медичні працівники вже отримують підвищені зарплати, проте «ще є над чим працювати».
За словами чиновника, у багатьох регіонах головні лікарі змушують молодший персонал переходити на неповні ставки, щоб не збільшувати розміри окладів: Це неприпустимо! Сьогодні під час селекторної наради чітко окреслив для всіх керівників регіонів, що люди не повинні зазнавати незручностей через недоліки роботи на місцях».
Потім заступник голови ОП додав, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко має намір особисто вирушити на перевірки до лікарень України з метою переконатися, що обіцянка президента установами охорони здоров'я виконується повною мірою.
Більше того, політик заявив, що і він особисто приєднається до цих перевірок. На завершення він звернувся до всіх представників медицини України з проханням писати йому повідомлення у разі, якщо обіцянку Зеленського підвищити зарплати повною мірою, не скорочуючи при цьому робочого часу з метою знизити ставку, буде порушено керівництвом установи.
«Вказуйте заклад та населений пункт, де не виконали доручення президента України. Обіцяю, що жодне звернення не залишиться поза увагою», — резюмував член правління ОП.
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