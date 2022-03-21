МАУ потрапили в скандал: літак авіакомпанії "забув" 50 пасажирів в аеропорту

08:12 23 червня Київ, Україна

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" літак української авіакомпанії МАУ , що здійснював рейс з Києва в Стамбул, полетів до Туреччини, залишивши 50 пасажирів в аеропорту біля стійки реєстрації.

Про це інформує APnews з посиланням на пресслужбу МАУ.



У понеділок, 21 червня, пасажири замість того, щоб вилетіти рейсом PS 713 Київ - Стамбул, залишилися в аеропорту, як пояснили в МАУ, "деякі пасажири не встигли на свій рейс через черги".



Як відзначили в пресслужбі, керівництво і працівники МАУ "усвідомлюють свою відповідальність", хоча реєстрацію пасажирів забезпечують не вони.

"Хоча реєстрацію пасажирів забезпечує не авіакомпанія МАУ, а приватна хендлінгова компанія, ми повністю поділяємо і розуміємо свою відповідальність за збій в роботі. Авіакомпанія МАУ проводить службове розслідування щодо дій своїх контрагентів в аеропорту "Бориспіль", - повідомили в пресслужбі.

Авіаперевізник планує відшкодувати вартість квитків пасажирам, яких кинули в аеропорту.

"Ми зробимо все можливе, щоб хоч якось це компенсувати. Пасажирам рейса в Стамбул запропоновано повне повернення вартості (квитка), зміна дати і/або маршруту на будь-які інші", - додали в пресслужбі.

Крім того, за інформацією APnews, "найближчим часом МАУ планують переглянути час початку реєстрації на рейси, особливо з огляду на початок ремонту Бориспільської траси".