МАУ потрапили в скандал: літак авіакомпанії "забув" 50 пасажирів в аеропорту

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" літак української авіакомпанії МАУ, що здійснював рейс з Києва в Стамбул, полетів до Туреччини, залишивши 50 пасажирів в аеропорту біля стійки реєстрації.
Про це інформує APnews з посиланням на пресслужбу МАУ.
У понеділок, 21 червня, пасажири замість того, щоб вилетіти рейсом PS 713 Київ - Стамбул, залишилися в аеропорту, як пояснили в МАУ, "деякі пасажири не встигли на свій рейс через черги".
Як відзначили в пресслужбі, керівництво і працівники МАУ "усвідомлюють свою відповідальність", хоча реєстрацію пасажирів забезпечують не вони.
У понеділок, 21 червня, пасажири замість того, щоб вилетіти рейсом PS 713 Київ - Стамбул, залишилися в аеропорту, як пояснили в МАУ, "деякі пасажири не встигли на свій рейс через черги".
Як відзначили в пресслужбі, керівництво і працівники МАУ "усвідомлюють свою відповідальність", хоча реєстрацію пасажирів забезпечують не вони.
Авіаперевізник планує відшкодувати вартість квитків пасажирам, яких кинули в аеропорту.
Крім того, за інформацією APnews, "найближчим часом МАУ планують переглянути час початку реєстрації на рейси, особливо з огляду на початок ремонту Бориспільської траси".
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