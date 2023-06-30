"Майстри фотошопу": поліція затримала колекторів-шантажистів

14:54 08 лютого Київ, Україна

Кіберполіція викрила злочинну групу колекторів, крім погроз фізичною розправою, зловмисники вдавалися до шантажу з використанням змонтованого порнографічного контенту за участю боржників.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції в понеділок, 8 лютого.



Ця група складалася з понад 30 осіб. За даними слідства, в п'яти регіонах України надавала кредитні послуги через дві створені ними фінансові компанії.



У разі несплати позики вони шантажували клієнтів не тільки загрозою фізичної розправи, але і розповсюдженням такого контенту. За попередніми підрахунками, зловмисники здійснили понад 360 тис. загроз громадянам з різних регіонів України.



Правоохоронці провели 50 обшуків в офісах, за місцем проживання та авто фігурантів у Київській, Харківській, Вінницькій, Сумській областях і в Києві. В цей час проводиться слідство. Підозрюваним загрожує до 12 років в'язниці.



