Масові обшуки по всій Україні проводяться у псевдорелігійної організації «АллатРа»

СБУ та Національна поліція проводять масові обшуки по всій Україні у сектантів із «АллатРа»*. Ця псевдорелігійна організація працювала на користь росії та систематично просувала кремлівські наративи в нашому суспільстві.
Інших подробиць поки що немає.
Інших подробиць поки що немає.
Раніше народна депутатка Інна Совсун повідомила у Фейсбук, що відправила звернення до СБУ, РНБО та Мін'юсту щодо "АллатРа".
За її словами, представники "АллатРа" "несуть благу вість, що світ врятує Номо - слов'янський лідер зі спецслужб, і його біографія підозріло збігається з біографією путіна. Вона наголосила, що "аллатрівці" влаштовували телемости з росією, запрошували поговорити путіністів та депутатів від "Єдиної росії".
За її словами, представники "АллатРа" "несуть благу вість, що світ врятує Номо - слов'янський лідер зі спецслужб, і його біографія підозріло збігається з біографією путіна. Вона наголосила, що "аллатрівці" влаштовували телемости з росією, запрошували поговорити путіністів та депутатів від "Єдиної росії".
*«АллатРа» - організація, яка іноді розглядається як новітній релігійний рух та окультна секта, заснована в Україні. Позиціонує себе як громадський союз, що діє поза політикою та поза релігією. Відома тим, що пропагує псевдонауку та теорію змови на теми інопланетян та таємних могутніх еліт, які приносять у жертву дітей.
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