Масові обшуки по всій Україні проводяться у псевдорелігійної організації «АллатРа»

11:40 01 листопада Київ, Україна





Інших подробиць поки що немає. СБУ та Національна поліція проводять масові обшуки по всій Україні у сектантів із «АллатРа»*. Ця псевдорелігійна організація працювала на користь росії та систематично просувала кремлівські наративи в нашому суспільстві.Інших подробиць поки що немає.

Раніше народна депутатка Інна Совсун повідомила у Фейсбук, що відправила звернення до СБУ, РНБО та Мін'юсту щодо "АллатРа".



За її словами, представники "АллатРа" "несуть благу вість, що світ врятує Номо - слов'янський лідер зі спецслужб, і його біографія підозріло збігається з біографією путіна. Вона наголосила, що "аллатрівці" влаштовували телемости з росією, запрошували поговорити путіністів та депутатів від "Єдиної росії".





*«АллатРа» - організація, яка іноді розглядається як новітній релігійний рух та окультна секта, заснована в Україні. Позиціонує себе як громадський союз, що діє поза політикою та поза релігією. Відома тим, що пропагує псевдонауку та теорію змови на теми інопланетян та таємних могутніх еліт, які приносять у жертву дітей.