Масові облави та перевірки документів: росіяни залякують населення Херсонщини

15:10 30 травня Київ, Україна

Згідно з інформацією, наданою Генеральним штабом Збройних сил України, російські окупанти посилили свої контррозвідувальні операції у тимчасово захопленому Скадовському районі Херсонської області.



Вони проводять масові облави у будинках та квартирах місцевих мешканців, перевіряючи особисті документи та мобільні пристрої.



Метою таких дій є залякування населення та виявлення осіб, які надають підтримку Силам оборони України.



Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що за останню добу противник не зробив прогресу на жодному з напрямків наступу.



Важливо відзначити, що на трьох із шести напрямків ворог не проводив активних операцій протягом доби. Саме це стосується районів Лиманського, Авдіївського та Шахтарського.