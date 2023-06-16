Масові облави та перевірки документів: росіяни залякують населення Херсонщини

Згідно з інформацією, наданою Генеральним штабом Збройних сил України, російські окупанти посилили свої контррозвідувальні операції у тимчасово захопленому Скадовському районі Херсонської області.
Вони проводять масові облави у будинках та квартирах місцевих мешканців, перевіряючи особисті документи та мобільні пристрої.
Метою таких дій є залякування населення та виявлення осіб, які надають підтримку Силам оборони України.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що за останню добу противник не зробив прогресу на жодному з напрямків наступу.
Важливо відзначити, що на трьох із шести напрямків ворог не проводив активних операцій протягом доби. Саме це стосується районів Лиманського, Авдіївського та Шахтарського.
Вони проводять масові облави у будинках та квартирах місцевих мешканців, перевіряючи особисті документи та мобільні пристрої.
Метою таких дій є залякування населення та виявлення осіб, які надають підтримку Силам оборони України.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що за останню добу противник не зробив прогресу на жодному з напрямків наступу.
Важливо відзначити, що на трьох із шести напрямків ворог не проводив активних операцій протягом доби. Саме це стосується районів Лиманського, Авдіївського та Шахтарського.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі