Масові арешти та зникнення людей: Маріуполь піддається фільтраційним операціям РФ

19:34 06 вересня Київ, Україна

Радник міського голови Маріуполя, Петро Андрющенко, повідомив, що у тимчасово окупованому місті Маріуполь на Донеччині понад 10 тисяч цивільних жителів було заарештовано під час різних фільтраційних операцій, і щотижня зникають від 50 до 100 місцевих мешканців після арештів та "зачисток".



Андрющенко підкреслив, що ця ситуація є частиною неминучої реакції та боротьби маріупольського населення на окупацію. Він також зазначив, що поки що немає видимих альтернатив, окрім військового шляху, для повернення та деокупації Маріуполя.



Радник мера розповів про труднощі пошуку інших способів для родичів зниклих після арештів, особливо для тих, хто перебуває безпосередньо на окупованій території. Він наголосив, що пошук цих людей ускладнюється тим, що немає точних списків та даних про те, де саме вони знаходяться. Проте, згідно з інформацією, відомою рік тому, їх утримували в різних колишніх колоніях на території Оленівки, Донецька та Макіївки.



Андрющенко також додав, що останні відомості свідчать, що ці люди більше не утримуються на окупованій території Донецької області, а, ймовірно, знаходяться на території Росії. Однак це ускладнює пошук і не дає змоги точно визначити, звідки починати його проводити. У результаті Андрющенко наголосив, що, можливо, тільки після закінчення збройного конфлікту та деокупації регіону можна буде знайти та повернути додому всіх громадян.