Масові акції протесту у Львові. Пробки на вул. Винниченка

Прямо зараз дороги в центрі Львова перекриті. Масові акції протесту організували представники малого бізнесу, основне їхня вимога полягає в підписанні законопроєктів про спрощену систему оподаткування.
Підприємці вимагають у депутатів Львівської облради прийняти звернення до парламенту щодо термінового розгляду законопроєктів 3853-1 (2) і 3993, що стосуються спрощеної системи оподаткування для малого бізнесу.
Також протестувальники планують передати голові ЛОДА Максиму Козицькому звернення з вимогою не допустити ущемлення прав підприємців під час карантину. Зокрема, вони вимагають не зобов'язувати їх встановлювати касові апарати.
Протестувальники перекрили рух на вул. Винниченка, та поліція направляє автомобілі на вул. Підвальну. Через це на вул. Підвальній, площі Митній та на початку вул. Личаківської утворилися пробки.
Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, на Прикарпатті кілька десятків жителів Рожнятівського району перекрили трасу державного значення.
Підприємці вимагають у депутатів Львівської облради прийняти звернення до парламенту щодо термінового розгляду законопроєктів 3853-1 (2) і 3993, що стосуються спрощеної системи оподаткування для малого бізнесу.
Також протестувальники планують передати голові ЛОДА Максиму Козицькому звернення з вимогою не допустити ущемлення прав підприємців під час карантину. Зокрема, вони вимагають не зобов'язувати їх встановлювати касові апарати.
Протестувальники перекрили рух на вул. Винниченка, та поліція направляє автомобілі на вул. Підвальну. Через це на вул. Підвальній, площі Митній та на початку вул. Личаківської утворилися пробки.
Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, на Прикарпатті кілька десятків жителів Рожнятівського району перекрили трасу державного значення.
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