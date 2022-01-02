Масове викрадення дітей у Нігерії. 20 дітей вдалося звільнити

09:01 02 січень Київ, Україна

Жорстокі напади банд бойовиків на людей, викрадення дітей, захоплення заручників – це відбувається сьогодні в Нігерії. Як стало відомо сьогодні, 2 січня, у штаті Замфара на північному заході країни було вдало проведено операцію зі звільнення викрадених раніше дітей.

Операції поліції штату передувало повідомлення про викрадення пасажирів із п'яти авто на перекритій бандитами автомобільній трасі. Прибувши на місце, поліція була змушена відкрити стрілянину у злочинців. Внаслідок бойових дій вдалося визволити 21 дитину, які у шкільному авто їхали до школи у сусідній штат Кацина.

За інформацією поліції, бандити все ще утримують у полоні невстановлену поки що кількість заручників, серед яких викрадені вчитель і водій шкільного автобуса.

На ліквідацію бандитів направлено посилені загони поліції. Усіх місцевих жителів просять сприяти у затриманні бойовиків та звільненні бранців.