Масове отруєння у Львівській області - з 24 осіб 7 дітей

Пресслужба Департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації повідомляє про масове отруєння у Львівській області. На цей момент отруєння зафіксовано у 24 осіб. З них 21 особа потрапила до лікарні.

Всі люди отруїлися після відвідування ресторану «Барський книш» в смт Куликів Львівської області.

«Станом на 07:00 10 липня за медичною допомогою звернулися 24 людини, в тому числі 7 дітей», - йдеться в повідомленні.

За даними департаменту, з гострою кишковою інфекцією госпіталізовано 21 особу, ще три людини знаходяться на амбулаторному лікуванні. Стан пацієнтів в лікарні - середньої тяжкості з тенденцією до поліпшення.

Нагадаємо, раніше сталося масове отруєння в Харкові - близько 80 осіб потрапили до лікарні після відвідування ресторанів «Якіторія» і «Мафія».