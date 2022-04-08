Масове отруєння у Львівській області - з 24 осіб 7 дітей

Пресслужба Департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації повідомляє про масове отруєння у Львівській області. На цей момент отруєння зафіксовано у 24 осіб. З них 21 особа потрапила до лікарні.
Всі люди отруїлися після відвідування ресторану «Барський книш» в смт Куликів Львівської області.
За даними департаменту, з гострою кишковою інфекцією госпіталізовано 21 особу, ще три людини знаходяться на амбулаторному лікуванні. Стан пацієнтів в лікарні - середньої тяжкості з тенденцією до поліпшення.
Нагадаємо, раніше сталося масове отруєння в Харкові - близько 80 осіб потрапили до лікарні після відвідування ресторанів «Якіторія» і «Мафія».
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